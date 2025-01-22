Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki çalışmalar, koşu, ısınma ve çift kale maç ile gerçekleştirildi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Üç takıma ayrılan futbolcular, top kapma ve geçiş oyunu ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor