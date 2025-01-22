Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Üç takıma ayrılan futbolcular, top kapma ve geçiş oyunu ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına devam edecek. - KONYA