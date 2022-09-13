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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular taktik çalışması yaptı. İdman, rondo oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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