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Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışması ile başladı. İdmanda, alt yapı oyuncuları Ahmet Tırpancı ve Ömer Çobanoğlu da yer aldı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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