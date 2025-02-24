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Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan idman, çeşitli top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sahada iki takıma ayrılan futbolcular, 8'e 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. İdman, 10'a 10 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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