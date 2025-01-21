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Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde salonda yapılan fitness çalışması ile devam etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular 5'e 2'nin ardından yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise idmanı pas oyunu ve yarı sahada çift kale maç ile sürdürü. Antrenman, gol çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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