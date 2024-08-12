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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, 7'e 3 oyunun ardından yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışması ile devam eden antrenmanı, dönüşümlü olarak yapılan 7'ye 7 oyun ve koşu ile sürdürdü. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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