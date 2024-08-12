Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, 7'e 3 oyunun ardından yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışması ile devam eden antrenmanı, dönüşümlü olarak yapılan 7'ye 7 oyun ve koşu ile sürdürdü. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA