Konyaspor, Flip Damjanovic transferi için görüşmelere başladı

Konyaspor, FK Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic'in transferi için resmi görüşmelere başladı.

Konyaspor takımı güçlendirmek adına transferlere devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic için resmi görüşmelere başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, defans oyuncu Flip Damjanovic için kulübü FK Vozdovac ile görüşmelere başlamıştır. Sırp futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir" denildi. - KONYA