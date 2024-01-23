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Konyaspor, Flip Damjanovic transferi için görüşmelere başladı

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Konyaspor, FK Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic'in transferi için resmi görüşmelere başladı. Yeşil-beyazlı ekip, Sırp futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya geldiğini açıkladı.

Konyaspor, FK Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic'in transferi için resmi görüşmelere başladı.

Konyaspor takımı güçlendirmek adına transferlere devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic için resmi görüşmelere başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, defans oyuncu Flip Damjanovic için kulübü FK Vozdovac ile görüşmelere başlamıştır. Sırp futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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