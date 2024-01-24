Konyaspor, Filip Damjanovic ve Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı
Konyaspor, transfer döneminde stoper Filip Damjanovic ve kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı.
KONYASPOR, stoper Filip Damjanovic ile 2.5 yıllık, kaleci Jakub Slowik ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı ekip ara transer döneminde 2 futbolcuyu renklerine bağladı. Vozdovac ekibinden Sırp stoper Filip Damjanovic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Japonya takımı FC Tokyo forması giyen Polonyalı kaleci Jakub Slowik ise 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
?