Konyaspor, Filip Damjanovic ve Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı

KONYASPOR, stoper Filip Damjanovic ile 2.5 yıllık, kaleci Jakub Slowik ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı ekip ara transer döneminde 2 futbolcuyu renklerine bağladı. Vozdovac ekibinden Sırp stoper Filip Damjanovic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Japonya takımı FC Tokyo forması giyen Polonyalı kaleci Jakub Slowik ise 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

?