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Konyaspor, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti

Konyaspor, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta dengeyi bozan kritik anlar ve goller dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan kavisli ortasında Kramer topa dokundu. Kramer'in topu az farkla auttan çıktı.

60. dakikada kaleci Slowik'in hatalı pasında Tadic topa sahip oldu. Ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına giren Tadic şık çalımlarının ardından son çizgiye inerek topu ağlarla buluşturdu. 2-3

62. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza yayı yakınlarından kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten autta çıktı.

73. dakikada Uğurcan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Tunahan Taşçı'nın önünde kaldı. Tunahan'ın düzgün vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ofsayt bayrağı kalktı.

89. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Melih Bostan'ın önünde kaldı. Melih'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil

Konyaspor: Slowik, Boateng (Aleksic dk. 83), Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Boranijasevic dk. 68), Prip (Tunahan Taşçı dk. 68), Melih İbrahimoğlu (Melih Bostan dk. 83), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Umut Nayir dk. 73), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Ufuk Akyol, Adem Kabak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 70), Fred, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+3), Filip Kostic (Levent Mercan dk. 83), Dusan Tadic (Yusuf Akçiçek dk.90+3), Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Allan Saint Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Pedrinho (dk. 1), Kramer (dk. 44) (Konyaspor), Mert Müldür (dk. 14), Çağlar Söyüncü (dk. 25), Dusan Tadic (dk. 60) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dusan Tadic, Filip Kostic (Fenerbahçe) Oğulcan Ülgün, Melih Bostan (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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