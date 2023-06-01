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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı sezonun son iç saha maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı sezonun son iç saha maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Konyaspor Spor Haberler

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