Konyaspor, Fatih Karagümrük ile 6. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük yarın karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçta 2'şer galibiyet alındı. Konyaspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk edeceği Fatih Karagümrük ile ligde 6. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 13 beraberlik alarak 49 puan toplarken, kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik sonucunda 47 puan aldı. Maç öncesinde Konya temsilcisi 7. sırada, İstanbul ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.

6. randevu

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Arlarında daha önce oynanan 5 maçta iki takım da 2 galibiyet aldı. 1 maçta kazanan taraf çıkmadı. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 14 kez gol sevinci yaşarken, Fatih Karagümrük de 9 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 2 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda her iki takım da rakibini mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki maçlarda 6 kez gol atma başarısı gösterirken, kırmızı-siyahlılar da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Ligin en fazla berabere kalan 2 takımı karşı karşıya

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 13 defa berabere kaldı. Konya ekibi, bu istatistikle ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor. Yeşil-beyazlıları 11 beraberlikle Fatih Karagümrük takip ediyor. Yarınki maçla beraber ligin en fazla berabere kalan 2 takımı karşı karşıya gelecek.

Yasin Kol düdük çalacak

Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

Yasin Kol'un son Konyaspor müsabakası, 23 Nisan 2023 tarihinde oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 galip geldiği Kasımpaşa maçıydı. - KONYA