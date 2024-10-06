Konyaspor, Eyüpspor'u 2-1 ile Geçti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta ilk yarı 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda Eyüpspor öne geçti, Konyaspor ise son dakikada bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
(ANKARA) - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1' mağlup etti.
Trendyol Süper Ligi'n 8. haftasında Konyaspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Erkan Özdamar yönetti.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor Ahmed Kutucu'nun 65. dakikada attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Konyaspor'da Yusuf 72. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 90+7'de Danijel Aleksic attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getirdi.