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Konyaspor, Evinde İlk Galibiyet Peşinde

Konyaspor, Evinde İlk Galibiyet Peşinde
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde galibiyet alamayan Konyaspor, yarın Eyüpspor'u yenerek seyircisi önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Konyaspor, ligde 8 puanla 11. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Konyaspor, yarın evinde karşılaşacağı Eyüpspor'u yenerek seyircisi önünde ilk galibiyetini almak istiyor.

Konyaspor, 2024-2025 sezonunda evinde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Ligin 2. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, 4. ve 6. haftalarda seyircisi önündeki Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da golsüz berabere kaldı. Konya ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip ağları 1 kez sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Yeşil-beyazlılar, deplasmandaki 4 mücadelede ise 6 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 6 gol yedi. Konyaspor, ligde 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Konyaspor, evinde ilk galibiyetini almak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Eyüpspor ile oynayacak. Eyüpspor, Arda Turan yönetimindeki bu sezon oynadığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Söz konusu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşayan İstanbul ekibi, kalesinde 8 gol gördü. İki takım ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gönen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Eyüpspor Güncel Futbol konya Spor

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