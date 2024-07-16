Üye Girişi
Haberler

Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i yeniden kadrosuna dahil etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i yeniden kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i yeniden kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Gaziantep FK forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Jevtovic, Konya'nın kendisinin ikinci evi olduğunu belirterek, "Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2018 ile 2021 yılları arasında da Konyaspor'da ter döken oyuncu, yeni sezonda 16 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Konya Spor Güncel Haberler

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

 CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

Bakmadan Geçme

Masterchef Enes kimdir, kaç yaşında? Enes Arabacıoğlu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Zeynep kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sena Gültepe kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şeyhmus kimdir, kaç yaşında? Şeyhmus Uluğ kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Bera kimdir, kaç yaşında? Bera Altaş kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları… Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title