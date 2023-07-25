Konyaspor, Erzurum kampı sonrası Konya'da antrenman yaptı

Konyaspor, Erzurum kampı sonrası Konya'da toplanarak akşam saatlerinde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, 5'e 2 pas oyunu ve turnuva maçlarıyla tamamlandı. Milli takımdan dönen Francisco Calvo da çalışmalara katıldı.

Konyaspor, Erzurum kampı sonrası Konya'da toplanarak akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, top kapma çalışmasının ardından yapılan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.

Çalışmalara milli takımdan dönen Francisco Calvo da katıldı. - KONYA