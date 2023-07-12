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Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde çift antrenman yaptı. Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma, 10'a 10 oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde çift antrenman yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma, 10'a 10 oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

İç Anadolu Konyaspor Erzurum Spor Haberler

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