Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde çift antrenman yaptı. Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma, 10'a 10 oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.