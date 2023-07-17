Konyaspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki ekip, antrenmanlarını sürdürüyor ve yarın Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 10'a 10 oyun, taktik ve çift kale maç çalışmalarıyla tamamladı.
Konyaspor, yarın saat 17.00'da kamp yaptığı merkezde Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.