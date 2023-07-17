Konyaspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki ekip, antrenmanlarını sürdürüyor ve yarın Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.