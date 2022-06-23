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Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Erhan Erentürk, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Konyaspor Konya Spor Haberler

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