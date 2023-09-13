Konyaspor, Emrehan Gedikli'yi transfer etmek için davet etti

Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Emrehan Gedikli'yi transferi için Konya'ya davet etti.

Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Emrehan Gedikli'yi transferi için Konya'ya davet etti.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmeleri için genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Konya'ya davet etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'dan kiralık olarak gittiği Avusturya ekibi Austria Lustenau ile çıktığı 4 maçta 1 gollük performans gösterdi. Genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz günlerde bordo-mavili ekiple sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. - KONYA