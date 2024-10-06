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Konyaspor'dan Eyüpspor'a 2-1'lik zafer

Konyaspor'dan Eyüpspor'a 2-1'lik zafer
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Konyaspor'un hücum oyuncusu Danijel Aleksic, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada 90+7. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, Aleksic'in bu sezon Süper Lig'deki 2. golü oldu.

Konyaspor'un hücum oyuncusu Danijel Aleksic, Eyüpspor mücadelesinde ligdeki 2. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında oynadığı Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, yeşil-beyazlıların 90+7. dakikada 2. golünü sağ kanattan Guülherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde topa bekletmeden vuruşunu yapan Danijel Aleksic attı.

33 yaşındaki hücum oyuncusu böylece bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa mücadelesinin ardından 2. golünü kaydetti.

Danijel Aleksic, mücadeleye maçın 69. dakikasında Pedrinho'nun yerine dahil oldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Eyüpspor Futbol Finans konya Spor

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