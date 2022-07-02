Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

İkinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Konyasporlu futbolcular, teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı.

Günün ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan yeşil-beyazlı futbolcular, topla oynanan oyun ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ve koşu ile sonlandırdı.

İki grup halinde ve dönüşümlü olarak yapılan denge ve mobilizasyon çalışmasıyla başlayan ikinci antrenman, dar alanda oyun, taktik ve çift kale maçla sona erdi.

İkinci antrenmanda kampa katılan Jose Paul Mpoku da yer aldı.

Konyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.