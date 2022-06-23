Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
AA - Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, ısınmanın ardından iki grup halinde dönüşümlü olarak mobilizasyon çalışması yaptı.
Antrenman, koşuyla sona erdi.
AA / Basir Gülüm - Spor