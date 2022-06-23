Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yeşil-beyazlı ekip, ısınmanın ardından iki grup halinde dönüşümlü olarak mobilizasyon çalışması yaptı. Antrenman, koşuyla sona erdi. AA / Basir Gülüm - Spor İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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