Konyaspor'da Yeni Başkan Seçildi

Konyaspor'da, yapılan olağanüstü genel kurul sonrası yeni başkan Ömer Korkmaz oldu.

Konyaspor Kulübü'nde geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul toplantısı bugün çoğunluk aranmadan yapıldı. Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Genel kurulda eski yönetimde Futbol Şube Başkanı olarak görev alan Ömer Korkmaz'ın listesi yer aldı. Delegeler oy birliği ile Ömer Korkmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti.

"Genel kurul kulübümüzün geleceğine ışık tutacaktır"

Genel kurulda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Salonun doluluğu, şehrin Konyaspor'a ne kadar sahip çıktığını ve bundan sonra da sahip çıkacağının göstergesidir. Hepinizin ayağına sağlık. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Konyaspor'umuzun olağanüstü genel kurul toplantısı için bir aradayız. İnanıyorum ki bu genel kurul kulübümüzün geleceğine ışık tutacaktır. Seçilecek yeni yönetimin ve alınacak kararların ilimize, Konyaspor'umuza ve tüm camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

"İlk amacımız Konyaspor'u bugün geçtiği zorlu süreçten çıkarmaktır"

Yeni başkan Ömer Korkmaz olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada, genel kurula gelerek destek veren herkese teşekkür ederek, "Bugün buraya gelip desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kuruluş sonucu şahsıma verilen Konyaspor başkanlığı görevi için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geride bırakacağımız bu tarihi gün kulübümüze camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi bu bir bayrak yarışı. Bayrağı devraldığımız Fatih Gökçen başkanımızdan birlikte çalıştığımız yönetici arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Konyaspor zor bir dönemden geçiyor. Camia olarak yaşadığımız her durum aslında bizlere iyi bir tecrübe oldu. Yine camia olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Konyaspor'u bugün geçtiği zorlu süreçten çıkarmaktır. Gayretimiz, çalışmalarımız gece gündüz demeden bu minvalde de sürecektir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum; çözeceğimiz her bir sorunun birlikte hareket ederek defedeceğiz. Taraftarımız, basınımız ve tüm bu Konya camiası bir bütün olarak yeniden özlenen günlere döneceğimize inanıyoruz. Ayrıca sorunları bertaraf etme noktasında Konyaspor Yönetim Kurulumuzun yalnız kalmayacağını ve şehrimizin her kesiminden maddi manevi gereken destek göreceğine inanıyoruz. Konyaspor'umuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte çıktığımız her bir arkadaşımız zorlu ve meşakkatli bir yola çıktığımızın bilincindedir. Biz bu yola baş koyduk. Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Birbirimize sırtımızı yaslayacağımız bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu ortamda kulübümüz için elini taşın altına koyan herkes bizim için çok değerlidir. Birlikte hareket etmenin niyetiyle Konyaspor'umuzun başarısı için ter dökeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA