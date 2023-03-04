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Konyaspor'da toplu imza töreni

Spor Haberleri

Konyaspor'da toplu imza töreni

Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı transferlerden Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni gerçekleştirdi.

Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı transferlerden Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni gerçekleştirdi.

Konyaspor ara transfer döneminde anlaşmaya vardığı futbolcular için toplu imza töreni gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Gençlerbirliği takımından kadrosuna dahil ettiği Metehan Mert ile 3,5 yıllık kontrat imzalarken, Inter Maimi'den Alejandro Pozuelo, Troyes'den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb'ten de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı. Atılan imzaların ardından futbolcular, yeşil beyaz formalarla poz verdi.

Metehan Mert 2, Mahir Emreli 19, Marlos Moreno 70, Alejandro Pozuelo ise Konyaspor'da 24 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Dinamo Zagreb Konyaspor Spor Haberler

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