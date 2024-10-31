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Konyaspor'da Protesto: Yeni Teknik Direktör Geç Kalınca Basın Mensupları Salondan Ayrıldı

Konyaspor'da Protesto: Yeni Teknik Direktör Geç Kalınca Basın Mensupları Salondan Ayrıldı
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Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar'ın imza törenine 40 dakika geç gelmesi üzerine basın mensupları kulübü ve hocayı protesto ederek toplantıyı terk etti.

Basın mensuplarından Konyaspor yönetimine ve yeni teknik hocasına protesto

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, - KONYASPOR'da yeni teknik direktör Recep Uçar, imza törenine 40 dakika gelmeyince basın mensupları kulübü ve yeni hocayı protesto ederek salondan ayrıldı.

Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına en son Kayserispor'da yaklaşık 4 ay görev yapan Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu. Konyaspor yönetimi yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya teknik hoca ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmeyince, toplantının başlamasının da bir süre daha uzayacağı açıklanınca basın mensupları protesto ederek toplantı salonundan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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