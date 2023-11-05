Konyaspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek
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KONYA (AA) Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da, kulüp yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı.
KONYA (AA) Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da, kulüp yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: AA / Spor