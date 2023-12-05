Konyaspor'da genç yeteneklere sözleşme imzalandı

Konyaspor'da akademiden yetişen Muhammed Semih Kocatürk ile profesyonel sözleşme imzalanırken, akademiden yetişen genç kaleci Deniz Ertaş ile sözleşme uzatıldı.

Konyaspor, akademisinde yetişen 18 yaşındaki genç orta saha Muhammed Semih Kocatürk ile 2025-2026 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdalı hazır bulundu.

Öte yandan yeşil-beyazlılar akademiden yetişen ve 2022-2023 sezonunda profesyonel sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki genç kaleci Deniz Ertaş ile de sözleşme yeniledi. Deniz Ertaş'ın sözleşmesi 2026-2027 sezona kadar uzatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Konyaspor Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu. - KONYA