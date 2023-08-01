Konyaspor'da Fatih Özgökçen Yeniden Başkan Seçildi

Konyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Özgökçen, başkanlığa seçildi. Özgökçen, kulübün hedeflerine doğru ilerlediklerini ve borçlarını azalttıklarını belirtti.

Konyaspor'da bugün yapılan olağanüstü genel kurulda, Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi.

Konyaspor'da 400 delegenin katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yaptığı konuşmada genel kurulun kulüp için bir milat olduğunu, alınacak kararların kulübün demokrasi kültürüne büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

5 Haziran 2021 tarihinden itibaren Konyaspor Kulübü başkanlığını yürüten avukat Fatih Özgökçen, yeniden başkan seçildi. Böylelikle Konyaspor'da 3'üncü kez Fatih Özgökçen dönemini başladı.