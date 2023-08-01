Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi

Konyaspor'da, yapılan olağanüstü kongrede mevcut başkan Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi.

Konyaspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlayan delegenin katılımıyla gerçekleşti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün güncel borcunun ise 552 milyon lira olduğu açıklandı. Genel kurulda tek liste yer aldı. Delegeler Fatih Özgökçen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti.

Yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Serkan Abaz, Mehmet Akcan, Muammer Akın, Mustafa Başoda, Adem Bulut, Ali Camgöz, Burak Dağlı, Yunus Derebağ, Mehmet Eryılmaz, Serhat Güler, Mahmut Güzel, Mevlüt Karacaoğlu, Celalettin Hakan Katırcı, Ömer Korkmaz, Yusuf Küçükbakırcı, Kazım Küçüköğen, Süleyman Oğuz, Mevlüt Oral, Osman Öztürk, Sami Pirinç, İsmail Yazıcı, Kamil Yücel."

"Hedefimizde ilerledik ve önemli başarılar elde ettik"

Başkan Fatih Özgökçen genel kurulda yaptığı konuşmada, "5 Haziran 2021 yılında büyük desteğiniz ve koşulsuz güveniniz ile Konyaspor'umuzun yönetim kuruluna seçildik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte ateşten bir gömlek giydiğimizi de son derece iyi biliyorduk. 2 yıl boyunca ne yorulduk, ne dinlenecek zamanımız oldu, ne de pes edecek kadar korkak olduk. Bize bu heyecanı ve cesareti veren, aldığımız her kararın, takımın başarısı için olduğunu bilen ve buna tüm kalbiyle inanan büyük taraftarlarımıza ve genel kurul üyelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışma süremiz içerisinde, yaklaşık 26 aylık dönem içerisinde şehrimizin tüm dinamiklerinin desteğini de sonuna kadar hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Biz yönetime geldiğimiz zaman ilk dönem için biliyorsunuz bazı hedefler belirledik ve bunu da her seferinde dile getirdik. Bu hedeflerin başında ne olursa olsun Konyaspor Kulübü Futbol Takımı ilk 3-4 sene içerisinde hep ilk 10 içerisinde yer alacak bir takım olacak dedik. Daha sonraki 3-4 yıl içerisinde de hep ilk 5'i oynayacak bir takım oluşturma gayreti içerisinde olacak dedik. Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturacağımızı belirttik. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için verdiğimiz çabayı hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun istikrarlı bir şekilde bu hedefimizde ilerledik ve önemli başarılar elde ettik" dedi.

"Sportif başarılarının yanında teknik açıdan da bizi güçlendirecek yatırımlar yaptık"

Mali disiplinden asla taviz vermeden hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Özgökçen, "Sürdürülebilir bir Konyaspor Kulübü için buna sonuna kadar ihtiyacımız var. Popülist yaklaşımlar ve kararlar belki o gün yeri geldiği zaman insanlara hoş gelebilir ama ileriye dönüp baktığınız zaman Konyaspor'un zararına da işlemler tesis edilmesine sebebiyet verebilecektir. Yönetime geldiğimizde ligi 3. tamamlayarak tarihi, sportif başarılarının yanında teknik açıdan da bizi güçlendirecek yatırımlar yaptık. Altyapımızın Kayacık Tesislerine taşınabilmesi için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni binamızın temellerini attık. Yakın zamanda da binamız tamamlanarak hizmete başlayacaktır. Binamızın inşaatı devam ederken verdiğimiz sözü tutarak yaptığımız geçici prefabrik bina ile altyapımızı Kayacık Tesisleri'ne taşıdık. Diğer yandan tesislerimize 2 ayrı çim antrenman sahası ekledik. Böylelikle Kayacık Tesisleri'miz bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki Türkiye'de örnek gösterilen bir yapıya kavuştuğu gibi Avrupa'da da emsalleri az rastlanılan bir tesis haline gelecektir. Bizim görev süremiz içerisinde en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de sponsorluk anlaşmalarının miktarı ve parasal yönden değeridir. Bugün Anadolu kulüpleri arasında en fazla sponsorluk anlaşması yapan kulüp Konyaspor Kulübüdür. Artan marka değerimiz sonucu futbol A takımımızın sponsorları gelirleri 3 katına kadar çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtasında herhangi bir kapanma söz konusu değil"

Kulübün transfer tahtasının kapanması ile ilgili söylentilere de değinen Fatih Özgökçen, "Bugün sosyal medyayı takip ettiyseniz transfer tahtasında herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığını görmüş olmanız lazım. Zira 5 transfer bugün açıklandı. Kalecimiz, 10 numara, 6 numara ve geçen sene kiralık oynayan kanat oyuncumuzla sözleşmeler imzalanarak herhangi bir problemin olmadığını, bunların söylentiden ibaret olduğunu görmüş olduk. Konyaspor'un mali yapısını düzeltme gayreti içerisindeyiz. Transfer tahtasının kapalı olma durumu daha önceki dönemlerde yapılmış transferlerle alakalı. Seneler önce yapılmış transferlerin yeni davalarının sonuçlanması bu tür problemleri beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

"Konyaspor'un bugün itibarıyla borcu 552 milyon TL'dir"

Kulübün güncel borcunu açıklayan Özgökçen, "Keşke borcumuz hiç olmasa. Öncelikli temennimiz, çalışmamız hep mali disiplin. Bugün itibarıyla Konyaspor'un borcu 3 milyonluk bir şehir için çok fazla önemsenecek bir borç değildir. Konyaspor'un bugün itibarıyla borcu 552 milyon TL'dir. Söylendiği gibi 800 milyon, 900 milyon, 1 milyar lira gibi borç söz konusu değildir. Konyaspor 100 bin Euro ve 150 bin Euro olmak üzere UEFA'dan 250 bin Euro ceza yemiştir. UEFA'dan niye ceza yedik? 2016-2017 yılından başlamak üzere hesapların incelenmesinin ardından Konyaspor'un denk bütçeyi tutturamaması nedeniyle ceza yedik. Konyaspor kurumsal bir yapıdır. Devamlılık esastır. Borcun kimden yapıldığı belli olmaz, sadece dikkat etmek lazım. Ama hiç kimse kasıtlı olarak Konyaspor Kulübüne zarar veremez. Bu kulüp bir şekilde borçsuz ve denk bütçe yapacak hale de gelecektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise genel kurulun hayırlar getirmesini temenni ederek, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Zor bir görev ama arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yaptı. İnşallah bundan sonra görev alan arkadaşlarımız da çıtayı daha yukarıya taşımak için büyük gayret sarf edecektir, buna inancımız tam" diye konuştu. - KONYA