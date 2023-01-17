Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic takımla ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor'da İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Konyaspor, İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından göreve son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'i getirdi. 1,5 yıllık sözleşmenin imzalanmasını ardından Stanojevic, Konyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenman, ısınma ile başladı. 10'a 10 pas oyunu ile devam eden idman taktik çalışma ile sona erdi.

Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Kendimi olabildiğince göstermek istiyorum. 7 gün 24 saat futbol kulübünde gayretli sıkı çalışan birisiyim. Yeni bir sayfa benim için, yeni şanslar ve fırsatlar getirecek buna inanıyorum. Gerçekten burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar oldu. Tabii ki taraftarların beklentisi olması ve heyecanlı olmaları bizlere ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonları konusunda çok memnunum" dedi. - KONYA