Konyaspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenman yapıyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki çalışmalar, çeşitli antrenman teknikleri ile devam ediyor.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5'e 2 ile başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor