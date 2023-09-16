Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Uğurcan Yazğılı'nın golü maçın skorunu belirledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mithat'ın kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Guilherme'nin arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Uğurcan boş pozisyonda dokundu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Zeqiri'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Varesanovic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Yunus Mallı, Prip, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Olawoyin, Gustavo, Varesanovic, Zeqiri, Benhur Keser

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer, Shelvey, Gaich, Anıl Yaşar, Faye, Oscar, Eray Korkmaz, Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 34) (Konyaspor)

Sarı kart: Muhammet Şahin (Çaykur Rizespor) - KONYA