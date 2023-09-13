Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 3'e 3 iki jokerli oyunla başladı. Daha sonra futbolcular, minyatür kalelerde oynanan oyun ile antrenmana devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA