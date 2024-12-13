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Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki ekip, idmanı koşu, dinamik ısınma ve taktik çalışmalar ile gerçekleştirdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda karışılacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörleri yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma ile başlarken çabukluk çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ile idmanı sonlandırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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