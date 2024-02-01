Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, idmanı savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamladı. Öte yandan, Fenerbahçe deplasmanında sakatlanan Adil Demirbağ, antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA