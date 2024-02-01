Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı. Adil Demirbağ ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, idmanı savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamladı. Öte yandan, Fenerbahçe deplasmanında sakatlanan Adil Demirbağ, antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA