Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular top çalışması gerçekleştiridi. İdman, 2 devre olarak oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA