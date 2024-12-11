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Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli oyun ve taktik çalışmalarla sürdürülüyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı ve pas oyunu ile devam etti. Savunma-hücum organizasyon çalışması ile süren idman, taktik ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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