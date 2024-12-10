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Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve pas oyunları ile gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak 4'e 4 pas oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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