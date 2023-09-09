Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yarın Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacaklar.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra idman 10'a 9 oyun ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.00'de 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Kayacık Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak. - KONYA