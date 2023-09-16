Konyaspor, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.