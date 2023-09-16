Konyaspor, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza yayında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Yunus'un pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Prip'in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
67. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına içine yerden pasında topla buluşan Yunus'un uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.
86. dakikada taç atışı sonrası ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
87. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Minchev, Soner'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gustavo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+2. dakikada Shelvey'in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Gaich kaleci Bernardoni ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Gaich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi (Oğulcan Ülgün dk. 62), Muric (Prip dk. 63), Cicaldau (Yunus Mallı dk. 63), Moreno (Oliveira dk. 77), Cikalleshi (Cebrail Karayel dk. 66)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Rak
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Hojer dk. 62), Mithat Pala (Faye dk. 86), Olawoyin (Shelvey dk. 74), Gustavo, Varesanovic, Zeqiri (Gaich dk. 62), Benhur Keser (Minchev dk. 74)
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Anıl Yaşar, Oscar, Eray Korkmaz
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Uğurcan Yazğılı (dk. 34) (Konyaspor), Gustavo (dk. 89 pen.), Gaich (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Muhammet Şahin (Çaykur Rizespor), Moreno, Cebrail Karayel (Konyaspor) - KONYA