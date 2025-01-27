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Konyaspor, Bodrumspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Bodrumspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bodrumspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, fitness çalışması ile başlayıp, çeşitli top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, iki grup halinde 8'e 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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