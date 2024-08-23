Konyaspor, Bodrumspor maçı için hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karışılacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma ile başladı. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 21.45'te deplasmanda Bodrumspor ile karışılacak. - KONYA