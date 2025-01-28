Konyaspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına sürdürecek. - KONYA