Konyaspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve çift kale maçla tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına sürdürecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor