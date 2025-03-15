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Konyaspor Beşiktaş Maçında Kadroda 4 Değişiklik

Konyaspor Beşiktaş Maçında Kadroda 4 Değişiklik
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 4 oyuncu değişikliği yaptı. Umut Nayir, Kramer ve Oğulcan Ülgün kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar son oynadıkları Eyüpspor mücadelesinin 11'ine göre Beşiktaş karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 4 değişiklik yaptı. Uçar; Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a şans verdi.

Yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Umut Nayir, Kramer ve Oğulcan Ülgün, tedavisi devam eden Slowik ve Boateng kadroda yer almadı.

Konyaspor'un 11'i

Konyaspor, Beşiktaş mücadelesine; Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'i ile başladı.

Yedekler ise Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Pedrihno, Prip, Calusic, Kaan Akyazı, Bazoer, Boranijasevic, Keyta ve Bjorlo bekledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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