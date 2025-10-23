Konyaspor-Beşiktaş Maçında Hayatını Kaybeden Öğretmen Anıldı

KONYA'da kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) çocukları Yiğit Efe Külcü (10) ile kardeşi Ayşe Ela Külcü (8) dün oynanan Konyaspor- Beşiktaş maçındaki seremoniye futbolcularla birlikte çıktı. Öğretmen Külcü'nün kazadan bir süre önce dünkü oynanan maçı çocuklarıyla izlemeyi planladığı belirtildi.

Meram ilçesinde 3 Ekim'de kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobilin 229 kilometre hızla çarpmasıyla hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün, kazadan bir süre önce dün oynanan Konyaspor- Beşiktaş maçını çocuklarıyla birlikte stadyumda izlemeyi planladığını öğrenen Konyaspor yönetimi, Külcü'nün çocukları Yiğit Efe Külcü ve Ayşe Ela Külcü'yü dünkü maçta stadyumda ağırladı. Yiğit Efe ile Ayşe Ela, futbolcularla birlikte maç öncesi seremoniye çıktı. Mevlüt Külcü, stadyumdaki ekranlara da 'Mekanın cennet olsun Mevlüt öğretmen' yazısıyla fotoğrafı yansıtılarak anıldı. Ayrıca, maç öncesi Mevlüt Külcü'nün kardeşi Mustafa Külcü ile Konya Beşiktaşlılar Derneği'nde bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da baş sağlığı diledi.