Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, 22 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyunla devam eden antrenman, topla oyun ile devam ederken çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA