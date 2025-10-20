Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, 22 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma ve oyun ile sürdü.
Konyaspor, 22 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyunla devam eden antrenman, topla oyun ile devam ederken çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor