Konyaspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

KONYASPOR, bu hafta sahasında Beşiktaş'la oynacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Geçen pazar günü MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan ve 9 puanla ligin 8'inci sırasında yer alan Konyaspor, pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda sahada çabukluk, pas çalışması, iki grup halinde jokerli savunma-hücum oyunu ve topla çalışma yapan yeşil- beyazlı oyuncuların hedefi Beşiktaş karşısından 3 puanla ayrılmak.