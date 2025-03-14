Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 20.30'da evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. - KONYA