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Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maç için hazırlandığını duyurdu.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 20.30'da evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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