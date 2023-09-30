Konyaspor, Beşiktaş maçı için son çalışmasını yaptı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın son çalışmasını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. - KONYA