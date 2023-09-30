Konyaspor, Beşiktaş maçı için son çalışmasını yaptı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman taktik çalışmalarla tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın son çalışmasını yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor