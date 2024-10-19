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Konyaspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetimindeki takım, Kayacık Tesisleri'nde çeşitli çalışmalar yaptı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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